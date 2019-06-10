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Названо число туристов, посетивших канатную дорогу в южнокорейском Чечхоне

Общество

Канатную дорогу, связывающую район Чхонпхун-мён и вершину горы Пибон, посетило более 200 тыс. человек

Чечхон, Южная Корея, 10 июня 2019, 12:34 — REGNUM  Все больше туристов со всего света привлекает канатная дорога в южнокорейском городе Чечхон провинции Чхунчхон-Пукто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

По их словам, по состоянию на 7 июня канатную дорогу, открывшуюся 23 марта, посетили 200 734 человек.

Как предполагают представители компании-владельца, к концу года количество посетителей достигнет 1 млн человек.

«Мы планируем привлечь как можно больше людей к нашей канатной дороге и к городу в целом, мы надеемся, что это поможет поднять местную экономику», — сообщили представители администрации города.

Известно, что канатная дорога в городе Чечхон связывает район Чхонпхун-мён и вершину горы Пибон (531 м над уровнем моря). А по линии длиной 2,3 км ходят сорок три кабинок вместимостью до 10 человек.

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Туризм
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