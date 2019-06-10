Обратная сторона цифровизации: утечка персональных данных

Москва, , 12:29 — REGNUM Данные о жителях России, которыми владеют банки, сотовые операторы, социальные организации, помогают им увеличивать эффективность работы, готовить для клиентов персонализованные предложения, удерживать клиентов. Коммерческие организации — получают прибыль, некоммерческие — повышают производительность труда и качество оказываемых услуг. Оборотной стороной персональных данных граждан, как инновации, является утечка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Утечка личных данных представляет реальную угрозу для обывателя. Личными данными, которые утекли в интернет очень часто пользуются мошенники. Полиции далеко не часто удаётся их поймать», — отметил эксперт.

Утечки происходят регулярно, и за них, в общем, никто ответственности не несёт, да и установить виноватого может быть очень трудно. Это делает объяснимым, западный подход к персональным данным — банкам, операторам и другим компаниям попросту запрещают их использовать для извлечения прибыли.

«Ведь адреса, телефоны и паспортные данные — это только начало, к ним добавляются кредитные истории, медицинские карточки, карьерные профили. Ну, а если от данных нет толку, то фирмы с меньшим рвением их собирают. Государству нужно очень серьезно продумать механизмы, чтобы защитить персональные данные граждан РФ», — считает Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в открытом доступе в интернете оказались данные почти 900 тыс. граждан РФ. Выявлены утечки данных о клиентах «Альфа-банка», «ОТП Банка» и «ХКФ Банка».

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