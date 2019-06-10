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Тысячи жителей Индонезии посетили источники Cipanas Garut в Лебаран — СМИ

Общество

Горячие источники Cipanas Garut на острове Ява — одно из самых посещаемых туристических мест среди жителей Индонезии

Бандунг, Индонезия, 10 июня 2019, 12:02 — REGNUM  Более 55 тыс. индонезийских туристов посетили горячие источники Cipanas Garut на острове Ява во время каникул, связанных с празднованием Лебарана, дня окончания священного у мусульман месяца Рамадан, сообщает информационный портал Detik.

«Cipanas Garut является одним из самых посещаемых туристических объектов на Западной Яве. Об этом свидетельствует плотность транспортного потока в эту туристическую зону», — заявил журналистам начальник местной полиции Асеп Саепудин, призвав туристов быть бдительными, в связи с развитием преступности в этом районе.

Напомним, Cipanas Garut (Чипанас Гарут) — это большой термально-курортный район вблизи индонезийского города Гарут. На его территории расположены бассейны с горячими источниками, аквапарки и другие водные аттракционы.

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