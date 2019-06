Все трейлеры Microsoft на E3 2019. Компания оставила конкурентов с носом

Лос-Анджелес, США, , 12:56 — REGNUM В рамках ежегодной игровой выставки E3 2019 компания Microsoft 9 июня провела конференцию, на которой анонсировала новые игровые проекты. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку актуальных трейлеров игр, релиз которых ожидается в 2019 и 2020 годах.

Разработчики из Obsidian Entertainment представили новый трейлер шутера с элементами ролевой игры The Outer Worlds. Действие игры развернётся в далёкой космической колонии, которой заправляет жестокая корпорация. Персонажу игрока предстоит стать «злодеем, героем или психопатом» в своём путешествии по космическим просторам.

The Outer Worlds выйдет 25 октября 2019 года на PC, Xbox One и PS4.

Команда студии Ninja Theory анонсировала онлайн-экшен Bleeding Edge. Две команды игроков из четырех человек будут сражаться в рукопашном бою на закрытой арене. На выбор представлено несколько персонажей, каждый из которых обладает особыми наборами боевых приёмов и холодного оружия.

Тестирование Bleeding Edge начнётся 27 июня 2019 года.

На конференции показали новый трейлер красочного платформера Ori and the Will of the Wisps. В нём главный герой убегает от огромных чудовищ и пытается дать им бой при помощи интерактивного окружения. В путешествии магическому зверьку Ори будут помогать его волшебные способности и акробатические навыки.

Релиз Ori and the Will of the Wisps состоится 11 февраля 2020 года на Xbox One и Windows 10.

Франшиза Minecraft получит новую игру в жанре Action-RPG. В Minecraft Dungeons игроки будут сражаться с ордами опасных чудовищ, собирать новые предметы и прокачивать своих персонажей на манер серии игр Diablo. Прохождение будет доступно как в одиночном режиме, так и в кооперативе для четырёх человек.

Релиз Minecraft Dungeons назначен на весну 2020 года.

В рамках выставки Microsoft также показала новый трейлер экшен-игры Star Wars Jedi: The Fallen Order. Главный герой проекта — молодой джедай, скрывающийся от сил Империи и присоединившийся к войскам повстанцев. Игроки получат возможность бегать по стенам, совершать акробатические приёмы, использовать силу (особый вид энергии во вселенной Star Wars) и сражаться при помощи светового меча.

Игра выйдет 15 ноября 2019 года на PC, PS4 и Xbox One.

Разработчики из Bloober Team представили первый трейлер своего психологического хоррора Blair Witch. Геймерам предстоит выступить в роли бывшего офицера полиции, который вместе со своей собакой отправится на поиски пропавшего мальчика. В лесу главный герой столкнётся с необъяснимой мистической силой и постарается выйти живым из ловушки Ведьмы из Блэр.

Релиз Blair Witch состоится 30 августа 2019 года.

Команда польской студии CD Projekt RED показала новый сюжетный трейлер своего предстоящего проекта Cyberpunk 2077. В нём главный герой по имени V добывает секретный чип, становится свидетелем гибели своего напарника и сражается с предавшими его членами преступной группировки. В конце трейлера V видит перед собой таинственного человека, сыгранного популярным актёром Киану Ривзом.

После демонстрации ролика на сцену вышел сам актёр и объявил официальную дату релиза игры — 16 апреля 2020 года.

Новая часть популярной франшизы Battletoads получила геймплейный трейлер. В нём антропоморфные жабы Зитз, Рэш и Пимпл сражаются с десятком врагов и снова спасают мир. При этом, как и в оригинальной игре на NES, в новой части появятся гоночные уровни на летающих мотоциклах.

Дата релиза Battletoads пока не сообщается, но разработчики заверяют, что «ожидание почти окончено».

Microsoft анонсировала свой симулятор управления самолётом Microsoft Flight Simulator. Его релиз состоится в 2020 году.

В 2019 году на PC выйдет ремастер-версия (версия игры с улучшенной графикой) стратегии Age of Empires II с подзаголовком Definitive Edition. В игре появятся текстуры высокого разрешения, полностью переработанные саундтреки и новая сюжетная кампания.

В новом трейлере ролевой игры Wasteland 3 команда рейнджеров отправляется в снежные пустоши Колорадо. Там персонажам игрока предстоит сражаться с роботами и враждебно настроенными жителями, встречать «интересных» людей.

Дата релиза Wasteland 3 пока не сообщается.

На конференции стало известно, что Microsoft купили студию-разработчика Double Fine Productions. И в честь этого события показали новый трейлер приключенческой игры Psychonauts 2 о подростках, обладающих экстрасенсорными способностями. Главный герой по имени Разпутин отправляется на своё первое серьёзное задание в качестве психонавта и сталкивается с новым могущественным врагом.

Игра выйдет на PC, PS4 и Xbox One, однако дата релиза пока не сообщается.

В 2020 году выйдет новая LEGO-игра по вселенной Star Wars под названием The Skywalker Saga. Она объединит события всех девяти фильмов франшизы в узнаваемой LEGO-стилистике.

Новая часть Gears of War под названием Gears 5 выйдет 10 сентября 2019 года на Xbox One и PC. В ней появится уникальный режим «Побег»: команде игроков нужно будет спастись из логова пришельцев после установки бомбы с таймером.

Зомби-шутер с элементами паркура Dying Light 2 выйдет весной 2020 года. Главным героем проекта станет заражённый по имени Эйден, пытающийся выжить во время зомби-апокалипсиса и «не превратится в животное». Разработчики обещают открытый мир, множество разнообразных врагов и возможность принимать важные для сюжета решения.

Новое дополнение для гоночного симулятора Forza Horizon 4 будет посвящено линейке конструкторов LEGO Speed Champions. Геймеры получат возможность управлять автомобилями, собранными из деталей популярного конструктора, и устраивать соревнования на полностью разрушаемых игрушечных трассах.

Дополнение выйдет 13 июня 2019 года.

Многопользовательский шутер Crossfire X выйдет на консоли Xbox One в 2020 году. Позже состоится релиз и на других платформах, но точная дата пока не сообщается.

Ролевой экшен в аниме-стилистике Tales of Arise выйдет в 2020 году на PC, PS4 и Xbox One. Он расскажет о том, как парень и девушка из двух враждующих миров объединяются ради спасения своей судьбы и создания нового будущего для своего народа.

Новый трейлер шутера Borderlands 3 посвящён игровым персонажам. У каждого из них есть уникальное умение: управление животными, призыв боевого робота, создание иллюзии и сражение при помощи призываемых рук из особой энергии. Игра выйдет 13 июня 2019 года на PC, PS4 и Xbox One.

Разработчики из From Software представили трейлер своего нового проекта Elden Ring. Его созданием занимался Хидетака Миядзаки (главный разработчик серии Dark Souls) и Джордж Мартин (автор книжного цикла «Песнь льда и огня»). Подробности проекта пока не сообщаются, известно лишь, что это будет Action-RPG в фэнтези-вселенной.

Продолжение популярной франшизы шутеров Halo с подзаголовком Infinite выйдет в 2020 году на PC, Xbox One и Project Scarlett — консоли Microsoft нового поколения. Игра расскажет о новых приключениях космического солдата Мастера Чифа.

