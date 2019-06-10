Прокуратура ЕАО потребовала начать ремонт мостов

Биробиджан, , 10:18 — REGNUM Главе Облученского городского поселения в Еврейской автономии прокуратурой внесено представление с требованием заняться ремонтом мостов, пострадавших в результате воздействия стихии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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О ненадлежащем состоянии мостовых переходов надзорный орган узнал из сообщений в социальных сетях. Проверка подтвердила наличие признаков разрушения мостов, соединяющих две части города Облучье.

«Установлено, что из-за сильных ливней поднялся уровень воды в реке Хинган, в результате чего разрушены опоры мостовых сооружений, расположенных в районе улиц Садовая, Деповская и Ленинская г. Облучье. В частности, разрушены тротуарные блоки, имеются трещины и деформация мостового покрытия, что не отвечает требованиям безопасности и создаёт угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратурой было установлено, что указанные объекты инфраструктуры принадлежат муниципалитету, обязанностью которого является содержание данных объектов в исправном состоянии путём их содержания и ремонта. Однако, как установлено, администрация Облученского городского поселения мер по ремонту мостов никаких не предпринимала.

«Прокуратурой района в адрес главы администрации МО «Облученское городское поселение» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства и потребовано незамедлительно принять меры к проведению ремонта указанных мостовых сооружений», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры ЕАО.

Выполнение этих требований находится под контролем прокуратуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье под угрозой обрушения находится очередной мост, связывающий удаленный населенный пункт с цивилизацией. На его восстановление у сельского поселения нет ни средств, ни полномочий.