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В Амурской области обрушился автомобильный мост через реку

Происшествия

ЧП произошло в пятницу, 10 мая, в районе села Чембары

Благовещенск, 10 мая 2019, 16:16 — REGNUM  Автомобильный мост через реку частично обрушился в Свободненском районе Амурской области. Об этом сообщает местный портал «Амур.инфо» со ссылкой на местных жителей.

По их словам, ЧП произошло в пятницу, 10 мая, в районе села Чембары. Местные жители отмечают, что причиной обрушения сооружения было плохое состояние, так как мост ранее был признан аварийным.

«Мы живём на берегах двух рек, и у нас два моста, — рассказали местные жители. — Их комиссия в этом году признала аварийными».

Отметим, что в результате происшествия никто не пострадал.

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Обрушения мостов
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