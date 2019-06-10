Сколько стоит туристический шопинг в Южной Корее?

Сеул, , 08:39 — REGNUM Туристы, посещающие Южную Корею, в среднем тратят на развлечение и шопинг около $653 на одного человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей авиакомпании Jeju Air.

Согласно результатам опроса, проведенного специалистами среди 1 056 человек, посетивших Южную Корею в период с 1 по 15 мая, каждый иностранец, находясь в стране, тратит на шопинг $653.

Известно, что 27,2% опрошенных потратили от $300 до $500, 20,5% — менее 300, 19% — от $500 до $700. В частности, среди туристов, потративших в стране более 500, 62,3% пришлось на туристов из Японии.

Кроме того, 7,5% опрошенных сообщили, что потратили около $1500, находясь в Южной Корее в командировке. Среди них 35% респондентов граждане России, 20% — граждане Китая.

Известно, что туристы, посетившие Южную Корею, 54,5% средств потратили на одежду, 49,1% — на косметику, 33,5% — на бакалею.

Как сообщили представители компании, в опросе приняли участие 438 туристов из Японии, 128 туристов с Филиппин, 120 туристов из Китая, 103 туриста из Вьетнама, 99 туристов из Таиланда, 20 туристов из России, 10 туристов из других стран.