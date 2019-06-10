Проезд в автобусах южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо подорожает на 16%

Сеул, , 08:02 — REGNUM В южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто увеличат стоимость проезда на межрайонных и городских автобусах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии провинции.

По их словам, 14 июня состоится брифинг, на котором будет решаться вопрос о повышении цен. По предварительным данным, стоимость проезда будет увеличена на 16%, до 1500 вон (~$1,27).

Стоимость проезда на городских и межрайонных автобусах будет впервые увеличена с января 2014 года.

Известно, что раннее в городе Чхонджу планировали увеличить стоимость проезда на городских автобусах на 33,8%, до 1740 вон (~$1,47), в городах Чхонджу и Чечхон — на 44,6%, до 1 880 вон (~$1,59), в уездах — на 77,7%, до 2 310 вон (~$1,95).