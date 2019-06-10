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Московская и Тульская области планируют открыть общий туристический маршрут

Общество

«Уникальная возможность для туриста — добраться из Серпухова в Поленово на корабле»

Москва, 10 июня 2019, 00:07 — REGNUM  Московская и Тульская области разработают совместную туристическую программу, сообщила 8 июня вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в интервью РИА Новости.

«Сегодня одно из наших приоритетных направлений развития — создание межрегиональных маршрутов. Мы разрабатываем маршрут Серпухов — Поленово — Тула объединенными усилиями Подмосковья и комитета Тульской области по развитию туризма», — сказала Виртуозова.

Вице-губернатор отметила, что обе области обладают колоссальным историко-культурным наследием и привела в качестве примера музей-заповедник в Поленово и историко-художественный музей в Серпухове.

По ее мнению, для удобной туристической логистики необходимо разрабатывать водные маршруты.

«Регионы стали утрачивать возможность передвижения водным транспортом, — отметила вице-губернатор. — Сейчас этим надо заниматься на самом высоком уровне, потому что суда уже в плохом состоянии. А это, конечно, уникальная возможность для туриста — добраться из Серпухова в Поленово на корабле».

Напомним, развитие внутреннего и въездного туризма сейчас является одним из приоритетных направлений государственной политики, с этой целью президентом России была утверждена и действует «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года».

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Развитие внутреннего туризма
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