Более 500 человек удалили с ЕГЭ-2019 за нарушения – Рособрнадзор

Москва, , 20:14 — REGNUM С начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за нарушения было удалено более 500 участников. Об этом сообщили 9 июня в пресс-службе Рособрнадзора.

«С начала основного периода ЕГЭ-2019 с экзаменов за различные нарушения удалены 522 участника, — сообщили в пресс-службе ведомства. — У 223 из них во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 — шпаргалки».

В ведомстве отмечают, что нарушения не носят массовый характер. Однако, нарушители правил проведения госэкзамена смогут его сдать повторно только через год, так как их результаты аннулированы. На данный момент Рособрнадзор осуществляет проверку всех видеозаписей экзаменов.

Напомним, ранее Рособрнадзор сообщал о прозрачности проведения госэкзамена и объективности полученных результатах.

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