Профессор МГПУ: «Хромает вся система образования»

Москва, , 23:29 — REGNUM Профессор Московского государственного педагогического университета (МГПУ) Евгений Жаринов согласился с мнением проректора РАНХиГС о низком уровне подготовки учителей, сообщает 8 июня сетевое издание «Говорит Москва».

По его мнению, уровень подготовки педагогических кадров оставляет желать лучшего.

«Качество педагогов хромает, потому что хромает вся система образования, — подчеркнул Жаринов в беседе с «Говорит Москва». — Причину зла я вижу в ЕГЭ. Если человек не читает, он перестает думать. Наша система образования формирует толпу, готовит человека к примитивному функционалу. Новые учителя — жертвы ЕГЭ. Они считают, что лучше натаскать, чем научить думать».

Профессор отметил, что педагогические вузы дают «классическое образование» и готовят специалистов, из которых «лучшие» — поступают в аспирантуру, «худшие» — в школы не идут, а в школы идут «совсем худшие» выпускники. В этом контексте Жаринов сравнил учителей с врачами:

«Кто из врачей работает в поликлинике? Да самый отстой! — заявил профессор МГПУ. — Специалист туда не пойдет».

Ранее интернет-издание «Диалог» сообщило, что выступая 7 июня на Международном экономическом форуме в Петербурге, проректор РАНХиГС Иван Федотов назвал школьных педагогов «серой массой» и «отвратительными неудачниками». По его мнению, большинство учителей получили плохое образование и не способны меняться. Он также выразил сомнения в необходимости существования педагогических вузов в России.

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