Роспотребнадзор дал рекомендации по спасению от жары

Москва, , 10:53 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупреждает граждан России о рисках в связи с установившейся на большей части территории страны жаркой погодой и дает советы о том, как защитить себя в подобных погодных условиях. Рекомендации опубликованы сегодня, 8 июня, на официальном сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма. В первую очередь от сильной жары страдают пожилые люди и дети.

Для того чтобы избежать подобных негативных последствий, в первую очередь необходимо ограничить свое пребывание на улице и снизить физическую активность. В пищу в жаркий период лучше употреблять менее калорийные продукты, например рыбу, овощи и фрукты. В самое жаркое время дня пищу лучше не принимать и перенести трапезы на утро и вечер.

В жаркий период следует пить больше жидкости. Для этих целей лучше всего подходят чай, минеральная вода, морсы, кисломолочные напитки с низким содержанием жира, отвары их сухофруктов, а также витаминизированные напитки. Алкоголь, энергетики и сладкие газированные напитки в жару лучше не употреблять.

Одежду в жаркую погоду лучше использовать из натуральных тканей светлых оттенков. Обязательно использовать головные уборы и солнцезащитные очки. Поезди на общественном транспорте в самое жаркое время также лучше ограничить, так как возможен перегрев.