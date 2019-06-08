На «Первом канале» состоится новый сезон «Голос. Дети» — Эрнст

Москва, , 07:21 — REGNUM Генеральный директор российского «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что шоу «Голос. Дети» закрыто не будет и планируется новый сезон. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает РИА Новости.

На вопрос о том, планируется ли новый сезон шоу «Голос. Дети», Эрнст ответил утвердительно.

«Будут конечно… конечно, будет новый сезон», — сказал генеральный директор «Первого канала».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шестой сезон шоу «Голос. Дети» был омрачён скандалом, вызвавшим широкий общественный резонанс. Финал шоу выиграла дочь известной российской певицы Алсу Микелла Абрамова, которая явно не блещет вокальными талантами. Телезрители сразу же не поверили в честность результатов голосования в финале проекта.

Было проведено расследование, которое установило, что действительно в пользу Абармовой была накрутка голосов. В итоге результаты финала конкурса были отменены. Позднее генеральный директор «Первого канала» Эрнст объявил, что все прошедшие в финал конкурса будут считаться победителями.