Один из муниципалитетов Милана оплатил школьные уроки арабского языка

Милан, Италия, , 18:11 — REGNUM Решение муниципальных властей миланского района Чернуско заказать и оплатить уроки арабского языка в одной из местных начальных школ вызвало полемику, передает Affari Italiani в пятницу, 7 июня.

Милан управляется представителями оппозиционной (на национальном уровне) Демократической партии. Представители правящей «Лиги» потребовали у своих оппонентов объяснений.

Вместо того, чтобы учить детей — выходцев из других стран итальянскому языку, муниципальные власти оплачивают занятия прямо противоположного содержания, причем за счет бюджета, отметили представители «Лиги». Недовольны и родители многих учеников, отмечает издание.