Пятница, 7 Июня 2019 года
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Один из муниципалитетов Милана оплатил школьные уроки арабского языка

Общество

Довольными остались не все родители учеников

Милан, Италия, 7 июня 2019, 18:11 — REGNUM  Решение муниципальных властей миланского района Чернуско заказать и оплатить уроки арабского языка в одной из местных начальных школ вызвало полемику, передает Affari Italiani в пятницу, 7 июня.

Милан управляется представителями оппозиционной (на национальном уровне) Демократической партии. Представители правящей «Лиги» потребовали у своих оппонентов объяснений.

Вместо того, чтобы учить детей — выходцев из других стран итальянскому языку, муниципальные власти оплачивают занятия прямо противоположного содержания, причем за счет бюджета, отметили представители «Лиги». Недовольны и родители многих учеников, отмечает издание.

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Политическая жизнь Италии
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