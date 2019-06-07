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Главный собор Екатеринбурга не будут строить на историческом месте

Общество

Площадь Труда не попала в шорт-лист мэрии

Екатеринбург, 7 июня 2019, 17:30 — REGNUM  В Екатеринбурге храм Святой Екатерины не будут строить на площади Труда, где он стоял до 1930 года. Таковы результаты обсуждения возможных под строительство собора площадок, которое прошло 7 июня с участием мэра города Александра Высокинского, архитекторов и градостроителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Также в шорт-лист не попала площадь 1905 года. На ней до 1930 года стоял Богоявленский кафедральный собор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам обсуждения эксперты одобрили шесть возможных площадок под храм. Среди них значится и сквер у Театра драмы, против строительства в котором выступает часть горожан.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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