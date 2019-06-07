Ростовчане жалуются на поборы в травмпункте

Ростов-на-Дону, , 12:42 — REGNUM На бесполезность полиса обязательного медицинского страхования и платные услуги в медицинских учреждениях жалуются ростовчане. В социальных сетях пациент травмпункта городской больницы № 4 сообщил о том, что врачи предложили ему самому купить или оплатить расходные материалы.

«Я сломал ногу, приехал с полисом и всеми документами. А мне шёпотом говорят: «Cам в аптеку сходишь за гипсом и бинтом или тут отблагодаришь?» Отдал 500 рублей, чтобы мне наложили гипс на месте. Спасибо, что хоть за рентген не взяли! Денег не жалко, но зачем тогда медицинский полис? Если так хочется заработать, то может быть устроиться в платные клиники?», — предложил горожанин в популярном городском паблике «Ростов Главный».

Жалоба пациента травмпункта не оставила интернет-пользователей равнодушными. Комментаторы в большинстве своём поддержали автора поста.

«Да они практически все такие врачи. Привезла маму в БСМП-2 с полисом и всеми документами, а мне сказали засунуть эти бумажки в энное место. Восклицание врача убило на месте: «Вы сюда лечиться приехали или просто так? Почему не взяли деньги с собой?» И пошло: дай врачу, чтобы оформил в отделение, дай медсестре, чтобы уколы делала нормально, дай санитарке, чтобы помогла за лежачей убрать. А самое главное — дай главврачу, чтобы из коридора в палату перевели», — поделилась Елена Г.

«Могу сказать так: если у тебя есть деньги, то отблагодаришь, если нет денег, то и так наложат гипс. Тоже самое происходит с операциями», — отметила Мария М.

«Это бесплатная медицина. Все нормально», — написал пользователь Vladimir K.

«В данном травмпункте лютая беда с гипсом и бинтами. Настолько, что их считают по журналу, на выходных их может не хватить. Тот гипс и те бинты, которые имеются бесплатно в наличии, лучше вообще выкинуть и не показывать белому свету. Это чудо советской медицины раскатывают вручную и сохнет оно почти сутки. Если видят, что человек не бомж, ему предлагают вместо сего кошмара наложить нормальный гипс, который в готовом виде уже продается в аптеке», — разъяснил Денис П.

ИА REGNUM ранее сообщало, что жители Ростова-на-Дону обратили внимание на нечеловеческие условия в городской больнице № 4, расположенной на Богатяновском спуске. По информации пациентов, в лечебном учреждении нет самого необходимого — ни лекарств, ни капельниц. Об этом горожане уже сообщали в социальных сетях, но реакции ни муниципальных, ни региональных властей на публикации до сих пор не последовало.

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