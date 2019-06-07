В Екатеринбрге предложили построить Храм науки

Екатеринбург, , 09:24 — REGNUM В Екатеринбурге необходимо построить Храм науки. Об этом заявил заведующий сектором размещения производительных сил и территориального планирования Уральского отделения Российской Академии наук Владимир Литовский на конференции «Инновации в территориальном развитии», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению учёного, такой храм позволит городу остаться «молодёжным». Объект стоит разместить в заброшенном здании Уральского приборостроительного завода, на правом берегу городского пруда — практически напротив скандального сквера, где чуть было не построили храм Святой Екатерины (на левом берегу).

Рядом со зданием завода находится бывшее здание института биохимии и геологии Уро РАН, в радиусе полукилометра находится множество учебных заведений, подчеркнул докладчик.

«Это стало бы прекрасной смычкой», — уверен Литовский

Кроме того, рядом стоит резиденция губернатора.

«И губернатору далеко ходить не надо. Зашёл и посмотрел», — считает учёный.

Напомним, в данный момент здание Уральского приборостроительного завода планируется к сносу, а освободившуюся площадку будет застраивать УГМК. Однако до сноса на базе помещений завода успеют провести Уральскую индустриальную биеннале современного искусства, которая пройдет с середины сентября по конец ноября 2019 года.

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