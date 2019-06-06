«Дело ростовских архитекторов» — прокуратура против мягкого приговора

Ростов-на-Дону, , 20:25 — REGNUM В Ростовской области суд поставил точку в деле одного из главных архитекторов, задержанных в феврале 2019 года. Как проинформировали ИА REGNUM в региональной прокуратуре 6 июня, главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига отделался штрафом в размере 50 тыс. рублей за то, что нарушил права детей-сирот.

Как установил суд, чиновник, заведомо зная о том, что на выделенном под строительство жилья для детей-сирот земельном участке в слободе Большая Мартыновка нет подключения к электрическим сетям, выдал разрешение застройщику на проведение работ. По этой причине строительная компания до сих пор не завершила строительство объекта.

В результате действий главного архитектора района были нарушены жилищные права 16 детей-сирот.

Материалы уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) рассматривал Мариыновский районный суд. Александр Корчига признан виновным, ему назначен штраф 50 тыс. рублей.

«Решение суда будет обжаловано прокуратурой Мартыновского района в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания», — утончили в надзорном ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что Александра Корчигу задержали в один день с главным архитектором Ростовской области Алексеем Полянским и главным архитектором Ростова-на-Дону Романом Илюгиным. Все трое стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий.