Санитар-убийца из Германии приговорен к пожизненному заключению

Ольденбург, Германия, , 20:20 — REGNUM Немецкий санитар-убийца Нильс Хёгель, погубивший десятки человек в двух больницах Германии, приговорен к пожизненному лишению свободы, 6 июня передает агентство Reuters.

Суд города Ольденбург признал Хёгеля виновным в преднамеренном убийстве 83 человек — не считая двоих пациентов, за убийство которых Хёгель уже отбывает срок. Сам он признал вину только в 43 случаях. В 15 случаях суд не смог доказать вину санитара.

Хёгель, который уже находится в тюрьме с 2015 года, являлся медбратом двух немецких больниц. Убийства он совершал с 2000 по 2005 год — Хёгель вводил пациентам смертельные инъекции.

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