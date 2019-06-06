В Грузии хотят создать новое приложение для изучения русского языка

Ставрополь, , 19:10 — REGNUM Для привлечения большего количества людей в Грузии для изучения русского языка могут запустить специальное приложение. С такой инициативой выступила грузинская делегация 6 июня на российско-грузинском молодёжном диалоге в рамках III фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время выступления руководитель Грузинской ассоциации выпускников и руководитель делегации на «Студенческой весне» Нестан Читая отметила, что сегодня для изучения языка необходимо какое-то желание, потребность. Бесплатные курсы существуют в разных специализированных центрах, однако они полностью загружены и не могут принять всех желающих. Рост интереса к русскому языку Нестан объяснила увеличением туристического потока, появлением совместных бизнес-проектов, расширением гостиничного бизнеса. Для того, чтобы привлечь больше людей к изучению языка, грузинская сторона предложила российской обсудить возможность создания соответствующего приложение.

Читайте также: Грузия: отсутствие дипотношений мешает развитию молодёжного сотрудничества

В эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM Нестан Читая объяснила, что пока создание приложения находится на уровне инициативы. Грузинская сторона уже имеет опыт запуска приложения по изучению грузинского языка на территории России. Теперь, зная менталитет граждан Грузии, их интересы, можно попробовать проект по запуску аналогичного приложения, но уже по изучению русского языка в Грузии.

«Мы предложили вот такое приложение, которое будет удобно. И мы нашли отклик на территории Грузии: интерес к изучению русского языка есть», — подчеркнула руководитель Грузинской ассоциации выпускников.

Она также сказала, что после диалога с российской стороной рассчитывает, что сотрудничество получит второе дыхание.

«Сегодняшняя встреча, сегодняшнее теплое общение указывает на то, что действительно есть желание идти на контакт: студенческая дипломатия говорит о том, что молодёжь — это тот слой населения, который действительно может что-то менять, как мне кажется. Вот этими проектами, этими выступлениями мы показали, предложили, что мы можем ещё сделать. Исходя из тех ситуаций, которые у нас есть, мы максимально активны, мы максимально заинтересованы в развитии отношений, развитии граждан России и Грузии», — заключила руководитель грузинской делегации на «Студенческой весне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на российско-грузинском молодёжном диалоге ассистент профессора Грузинского технического университета, докторант факультета международных отношений и прав Русудан Пухашвили рассказала об актуальном положении русского языка в грузинском обществе и обозначила важную проблему: молодёжь в Грузии почти не говорит на русском языке.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты рассказали о плачевном положении русского языка в Грузии