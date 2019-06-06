Грузия: отсутствие дипотношений мешает развитию молодёжного сотрудничества

Ставрополь, , 13:35 — REGNUM Молодёжные организации России и Грузии ищут точки соприкосновения для того, чтобы поддерживать диалог, однако существует серьезная преграда — отсутствие дипломатических отношений между странами. В частности, грузинская сторона предлагает российским коллегам организовывать групповые туры для граждан Грузии по России. Это предложение 6 июня в Ставропольском государственном аграрном университете озвучила руководитель Грузинской ассоциации выпускников и руководитель делегации на III фестивале «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» Нестан Читая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В рамках Международной «Студенческой весны» в Ставрополе состоялся российско-грузинский молодёжный диалог, на котором выступили руководители молодёжных организаций, общественные деятели, предприниматели и представители системы образования двух стран. Они обсуждали сотрудничество России и Грузии в гуманитарном направлении.

Руководитель Грузинской ассоциации выпускников Нестан Читая отметила, что за два года работы в сфере молодёжного предпринимательства было выявлено несколько точек соприкосновения, которые сегодня интересны молодёжи обеих стран. Это бизнес, образование и туризм. Однако отсутствие дипломатических отношений между Россией и Грузией — одна из основных проблем, которая, по словам Нестан, мешает видеть настоящую Россию. Нестан Читая отметила: когда проходила бизнес-миссия российских предпринимательских сообществ в Грузию, Грузинская ассоциация выпускников предложила попробовать дважды в год организовывать туры в Россию для граждан Грузии.

«Мы готовы направлять студентов и граждан Грузии, которые не занимаются международной деятельностью, но хотят узнать Россию, хотят посмотреть исторические места, православные, святые места. Было такое предложение: организовать группу из 20−30 человек, которых мы готовы направить. Самое главное, чтобы у нас были сильные партнёры на российской стороне, которые помогут нам с организацией», — объяснила руководитель Грузинской ассоциации выпускников, добавив, что отдельно можно подумать про студенческие туры со скидками и насыщенными программами.

Стоит отметить, что ходе диалога обе стороны озвучили возможные к реализации проекты. Особый упор был сделан на сферу образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4−9 июня в Ставрополе проходит III фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». В мероприятии участвуют около 2,5 тыс. человек из 23 стран. Делегации из Грузии, Австрии и Вьетнама приглашены в качестве специальных гостей.

С 2008 года дипломатические отношения между Россией и Грузией разорваны по инициативе Тбилиси.

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