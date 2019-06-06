Рекультивация полигона «Красный Бор» начнется в 2020 году

Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM Передача от Петербурга в ведение Минприроды полигона опасных химических отходов «Красный Бор» под Петербургом произойдет уже в III квартале 2019 года. Рекультивация полигона стартует в 2020 году. Об этом заявил врио губернатора Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2019.

«В апреле этого года президент поддержал наше предложение — передать имущественный комплекс полигона в ведение Минприроды <…> передача должна состояться в третьем квартале 2019 года», — сказал Беглов, передает ТАСС.

Во время форума врио губернатора с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным подпишут дорожную карту и соглашение о передаче полигона.

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Напомним, 10 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Александром Бегловым подтвердил, что рекультивация полигона «Красный Бор» будет проводиться за счет средств федерального бюджета. Пока же город ежегодно тратит на обслуживание своего полигона порядка 150 млн рублей.

Рекультивацию полигона «Красный Бор» будет проводить ГК «Росатом», обладающая необходимыми технологиями и специалистами. Это позволит устранить серьезную экологическую угрозу для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также для всего региона Балтийского моря.

Как напоминает ИА REGNUM, «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности.

«Красный Бор» принимал опасные отходы от предприятий, расположенных не только на Северо-Западе России, но и в других регионах страны, а во времена СССР — также из Прибалтики. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн токсичных отходов.

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