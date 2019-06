Папа Римский Франциск утвердил изменения в тексте «Отче наш»

Ватикан, , 15:09 — REGNUM Папа Римский Франциск официально одобрил изменение текста самой известной молитвы в христианстве — «Отче наш». Так, теперь слова «не введи нас во искушение» (non indurci in tentazione) теперь заменены на «не дай нам поддаться искушению» (non abbandonarci alla tentazione). Об этом сообщает Ucatholic.

По мнению понтифика, предыдущая формулировка предполагала, что именно Бог решает привести в искушение или нет, но это не верно. По его словам, Бог позволяет верующим испытывать искушение, но они должны сами сделать выбор.

Добавим, что в утверждённом папа Римским Франциском третьем издании книги «Миссал», определяющей порядок проведения мессы, изменения содержатся и в ряде других текстов. Так, изменено начало одного из главных христианских богослужебных гимнов «Слава в вышних Богу», иначе называемом «Глория». В нём фраза «мир людям доброй воли» теперь будет читаться «мир на земле людям, возлюбленным Господом».

Новый перевод вступит в силу в течение нескольких месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, изменить «нехорошие» переводы молитвы «Отче наш» на английский и некоторые другие языки папа Римский Франциск призвал в декабре 2017 года. Он напомнил тогда, что ранее во Франции уже поменяли текст молитвы и теперь он звучит на французском как «не позволь нам поддаться искушению». Таким образом, перевод точно отражает исходное содержание — вся вина в искушении лежит на человеке.

