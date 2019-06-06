До 2022 года в Москве построят 30 новых станций метро

Москва, , 14:47 — REGNUM В Москве планируется построить 30 новых станций метро до 2022 года, заявил журналистам 6 июня вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин.

«До 2022 года планируется построить более 30 новых станций», — сказал он.

Хуснуллин напомнил, что в 2018 году в столице построили 17 новых станций, 33 километра путей и три депо. В планах на 2019 год — 14 станций, одно депо и те же 33 километра путей.

Вице-мэр отметил, что лидером в сфере строительства метрополитена является Китай, однако в Москве темпы сопоставимы с китайскими.

После 2023 года в планах московских властей, добавил чиновник, строительство двух новых линий — Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 6 июня закрыт выход со станции метро «Варшавская».

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