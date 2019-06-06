Глеб Никитин поручил контроль за мусорной реформой своему подопечному

Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил со своим подопечным, директором по развитию бизнеса ООО «Логрокон», победителем конкурса «Лидеры России» 2018−2019 года Дмитрием Туровцевым ход реализации «мусорной реформы» в своем регионе.

«Дело не только в решении задач конкретного процесса, но и в Вашем погружении в среду государственного управления, в том, что необходимо ощутить атмосферу реализации проекта в интересах региона, в интересах страны, для того, чтобы вы смогли понять, есть ли, например, у Вас, какие-то конкретные барьеры, которые мы можем снять, опыты реализации этих проектов. Например, недавно прошла онлайн трансляция с обсуждением результатов панельной сессии, посвященной теме обращения с твердыми коммунальными отходами, так называемой «мусорной реформы», — отметил в беседе с Владимиром Туровцевым его наставник.

«Я предлагаю Вам заняться этой темой как менеджеру проекта Корпорации развития Нижегородской области. Во-первых, предложить аппаратные средства решения тех проблем, которые мы уже обсуждали с Вами, а именно контроль объемов соответствующих отходов для перехода на систему оплаты по факту. Во-вторых, необходимы также технологические, платформенные решения, связанные с пребыванием гражданина на территории объекта — если сохраняется модель оплаты по нормативам, то, когда выставляется платежка, мы должны понимать, проживал ли в этот период времени человек на этой территории. Мы должны понимать, какие технологические решения могут позволить эту проблему решить», — рассказал губернатор Нижегородской области.

«И третье, но по времени — первое, и не менее масштабное. У нас сейчас формируется окончательное решение по платформе интерактивного сервиса контроля жителями движения мусороперевозящей техники и контроля периодичности опорожнения контейнеров. У всех наших регоператоров есть системы, которые позволяют через датчики ГЛОНАСС, через контроль движения кузова отследить конкретные территории, где, собственно, происходит опорожнение кузова, не у всех, но уже появляется система фотографической фиксации до и после опорожнения кузова. Такие системы вводятся большинством регоператоров по нашей рекомендации. И сейчас нам нужно интегрировать эту информацию, и вывести ее слой в публичное пространство. Не всю систему, а именно слой, своеобразную витрину. И в итоге вовлечь в это интегрированное решение тех, у кого такой системы электронного контроля еще нет. Эта система уже в работе, но там есть несколько технологических развилок по которым Вы как эксперт сможете предложить решение — по какому пути лучше идти. Задача срочная, мы уже находимся в процессе решения, и сроки перехода на такую модель достаточно сжатые», — отметил Глеб Никитин.

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