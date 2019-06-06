В Ростовской области восстановят квартиры, пострадавшие от взрыва газа

Шахты, Ростовская область, , 12:12 — REGNUM Более 42 млн рублей получит город Шахты Ростовской области, где в январе 2019 года произошла трагедия. В многоквартирном доме взорвался бытовой газ, четыре квартиры были разрушены полностью. Средства на восстановление жилья в пострадавшем доме будут выделены из регионального бюджета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Уточняется, что в результате взрыва были повреждены лестничные марши и плиты перекрытия седьмого этажа, лифты. Также пострадали соседний дом — здесь разрушен технический этаж, находятся в аварийном состоянии плиты перекрытия пятого этажа и вентиляционная шахта.

ИА REGNUM ранее сообщало, что пострадавшие шахтинцы, как ожидается, вернутся в свои квартиры в сентябре.

Напомним, что трагедия в городе Шахты произошла утром 14 января 2019 года. В результате взрыва обрушились девятый и восьмой этажи многоквартирного дома. Всего пострадало 16 квартир. Из-под завалов удалось спасти семь человек. Пять человек погибли.

По факту шахтинской трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследованием занимаются сотрудники Главного следственного управления по СКФО.

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