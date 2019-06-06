Четверг, 6 Июня 2019 года
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Володин: «Разговаривайте друг с другом как можно чаще»

Общество

В эпоху лайков только в живом общении можно сохранить разнообразие устной речи

Володин: «Разговаривайте друг с другом как можно чаще»
Григорий Чернецов. Пушкин, Крылов, Жуковский и Гнедич в Летнем саду (фрагмент). 1832

Москва, 6 июня 2019, 10:08 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения великого поэта и реформатора русской словесности Александра Сергеевича Пушкина и Днем русского языка и призвал граждан разговаривать друг с другом как можно чаще.

Русский язык — основа нашей идентичности, отметил спикер Госдумы.

«Он объединяет граждан нашей страны, весь русский мир. Русский язык богат и красив. В эпоху мессенджеров, лайков и репостов только в живом общении можно сохранить богатство и разнообразие устной речи. Дорогие друзья, разговаривайте друг с другом как можно чаще, читайте отечественную классику, в которой собрана мудрость нашего многонационального народа», — цитирует Володин сайт нижней палаты парламента.

6 июня отмечаются две знаменательные даты — День русского языка и Пушкинский день России.

«Нам необходимо сделать все, чтобы не только сохранить русский язык, но и сделать его языком межнационального общения для как можно большего числа людей во всем мире», — говорится в поздравлении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае законопроект о новой памятной дате — Пушкинском дне России — внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о Пушкинском дне России внесен в Госдуму

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Празднование дня рождения А.С.Пушкина
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