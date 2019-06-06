Экорейтинг регионов РФ: Колыма лидирует, Якутия и Забайкалье в отстающих

Хабаровск, , 05:42 — REGNUM Общероссийская общественная экологическая организация «Зеленый патруль» обнародовала очередной рейтинг состояния экологии в регионах России. В десятку лидеров вошла Колыма, Якутия и Хабаровский край опустились на нижние позиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Национальный экологический рейтинг регионов России» — проект, который реализуется при поддержке гранта президента Российской Федерации.

При составлении рейтинга эксперты «Зеленого патруля» учитывают такие показатели, как природоохранный индекс, промышленно-экологический индекс и социально-экологический индекс. В сумме все они дают «сводный индекс», на основании которого регион и получает то, или иное, место в Нацрейтинге.

Из всех дальневосточных регионов в десятку регионов-лидеров, в которых состояние окружающей среды эксперты оценили, как благоприятное для человека, вошла только Магаданская область. Колыма сохранила за собой 7 место в рейтинге с осени 2018 года.

На 14 месте в рейтинге находится Чукотка, что тоже совсем не плохо, но есть над чем работать.

С осени 2018 года на два пункта в рейтинге опустилась Камчатка — в весеннем рейтинге 2019 года она заняла 31 место, тогда как осенью 2018 года находилась на 29 строчке.

На 61 месте в рейтинге — Сахалинская область. Островной регион с осени продемонстрировал серьезное экологическое падение, переместившись с 56 строчки осенью 2018 года. При этом, в осеннем рейтинге 2018 года Сахалин тоже упал на 2 пункта, по сравнению с весной того же года.

На 62 позиции Национального экологического рейтинга весны 2019 года — Амурская область. Осенью 2018 года Приамурье показало хороший рост, поднявшись сразу на 4 пункта и заняв все тоже 62 место, но пока сохраняет прежние, осенние позиции.

На 68 месте рейтинга — Приморский край. В осеннем рейтинге 2018 года Приморье занимало 65 место, причем, и тогда демонстрировало падение — зимой того же года оно занимало 64 место.

На 71 месте в рейтинге весны 2019 года — Хабаровский край. Этот регион показывает серьезное ухудшение экологической ситуации: осенью 2018 года край находился на 64 месте и уже тогда стремительно падал — зимой 2018 года он занимал 60 позицию.

На 72 месте — ЕАО. Область показала хороший рост по сравнению с Нацрейтингом осени 2018 года, когда она занимала 75 место. При этом, и осенью 2018 года регион тоже активно рос, переместившись, по сравнение с зимой того же года, вверх сразу на 3 пункта.

В «красной зоне», то есть, в самом «хвосте» Национального экологического рейтинга размещаются регионы, состояние экологии которых вызывает серьёзную тревогу у экспертов «Зеленого патруля».

Здесь находится Якутия, занимающая 77 место. Республика «упала» на один пункт по сравнению с осенним рейтингом 2018 года (76 место), а тогда тоже упала по сравнению с зимой, потеряв два пункта. Экология в этом регионе оставляет желать лучшего.

Также в «опасной зоне» находится Забайкальский край, занимающий 78 место. По сравнению с осенью 2018 года регион сильно «упал», оставив 74 строчку рейтинга, а тогда — тоже потерял одну позицию по сравнению с зимой 2018 года.

Хуже всех в России обстоят дела с состоянием экологии в Иркутской, Челябинской и Свердловской областях — 83,84, 85 места соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге качества жизни в регионах России, опубликованном в феврале 2018 года, субъекты ДФО оказались в самом «подвале». Исследования показали, что именно на Дальнем Востоке России люди живут хуже всех в России. При составлении рейтинга учитывались: наличие в регионе работы, доходы населения, возможность получить образование, доступность медицинской помощи, доступность жилья, возможность посещать спортивные объекты, театры, кино и прочее и, конечно, экология.

Ни в первую 10-ку, ни даже в первую 20-ку ни один регион ДФО не вошел. 30-ку тогда замыкал Хабаровский край, набравший 47,91 балл. Но даже из этого региона усиливался и продолжает усиливаться отток населения. На последнем месте по качеству жизни в России оказалась ЕАО, что не удивительно, учитывая, что 24,6% населения области официально живут за чертой бедности.