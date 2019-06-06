Четверг, 6 Июня 2019 года
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Между китайским Нинбо и тайваньским Гаосюном будет запущен прямой авиарейс

Общество

Двухчасовой перелет будет осуществляться дважды в неделю

Нинбо, Китай, 6 июня 2019, 05:01 — REGNUM  Китайская авиакомпания Spring Airlines анонсировала открытие нового прямого маршрута, который с 4 июля свяжет город Гаосюн на юге Тайваня с городом Нинбо провинции Чжэцзян, сообщает 5 июня агентство Синьхуа.

Двухчасовой перелет будет осуществляться дважды в неделю. Вылет из Гаосюна в Нинбо будет происходить по четвергам, а обратный рейс — по воскресеньям, сообщил китайский бюджетный авиаперевозчик.

По мнению заммэра Гаосюна, новый рейс поможет развитию местного туризма и промышленности, а также привлечь в город инвестиции. В настоящее время Гаосю уже имеет прямые рейсы, которые связывает его с более чем десятком городов материковой части Китая.

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