Православные отмечают Вознесение Господне

Москва, , 02:28 — REGNUM Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане.

Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи. Он установлен в память о восшествии Иисуса Христа во плоти на небо.

В богослужении в день Вознесения Господня совершается по Цветной Триоди. В среду вечером служится всенощное бдение, на вечерни поют стихиры и читают три паремии, в которых содержатся ветхозаветные пророчества о Вознесении Христа.

На утренней в четверг читаются Евангелие от Марка, 71 зачало (от Марка). На литургии поют праздничные антифоны.

Читайте ранее в этом сюжете: Православные отмечают Радоницу