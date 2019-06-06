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Православные отмечают Вознесение Господне

Общество

Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа отмечается в 40-й день после Пасхи

Москва, 6 июня 2019, 02:28 — REGNUM  Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане.

Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи. Он установлен в память о восшествии Иисуса Христа во плоти на небо.

В богослужении в день Вознесения Господня совершается по Цветной Триоди. В среду вечером служится всенощное бдение, на вечерни поют стихиры и читают три паремии, в которых содержатся ветхозаветные пророчества о Вознесении Христа.

На утренней в четверг читаются Евангелие от Марка, 71 зачало (от Марка). На литургии поют праздничные антифоны.

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