Снос бараков вынужденных переселенцев в Ингушетии приостановили

Магас, , 16:06 — REGNUM Бараки в Ингушетии, где временно проживают вынужденные переселенцы, временно приостановлен. Глава республики поручил провести проверку на наличие лиц, которые попали в эти бараки незаконно, то есть тех, кто не имеет статуса вынужденного переселенца либо уже получил господдержку на приобретение жилья, сообщили ИА REGNUM 5 июня в пресс-службе главы региона.

По словам первого заместителя председателя правительства РИ Багаудина Оздоева, всего в настоящее время на территории республики действует 20 мест компактного проживания вынужденных переселенцев.

«Из них 14 находятся в муниципальной собственности, два — в республиканской и четыре — в частной. Общее число вынужденных переселенцев, проживающих в строениях барачного типа в регионе, составляет 154 семьи (766 человек)», — цитирует Оздоева пресс-служба.

Места компактного проживания переселенцев находятся в нескольких районах, в том числе в Назрани, Альтиевском и Гамурзиевском административных округах, в Карабулаке, Сунже, Назрановском и Сунженском районах.

По поручению Евкурова, будет проведена «тщательная проверка людей из списка переселенцев, проживающих в бараках». К ней будут привлечены в том числе и сами жильцы бараков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году было выделено 99 квартир вынужденным переселенцам в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия», в том числе переселенцам из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

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