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Онлайн-общение обвинили в психологических проблемах выпускников школ

Общество

Живое общение не вызывает таких негативных для психики последствий

Москва, 5 июня 2019, 15:33 — REGNUM  В понижении психологической устойчивости выпускников российских школ виноваты социальные сети. Об этом 5 июня заявила проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, выступая на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, большую психологическую хрупкость выпускников школ и студентов специалисты ВШЭ наблюдают относительно недавно. Ещё 10 лет назад подобных тенденций не наблюдалось. Виновником сложившейся ситуации с низкой психологической устойчивостью молодежи, специалист назвала социальные сети.

«Есть и поколенческий разрыв, и роль соцсетей. Раньше было больше общения оффлайн», — отметила Касамара.

Общение же в социальных сетях сильно мешает подготовке, ведь в ходе общения взволнованность одного учащегося передаётся другому.

«Здесь надо принимать прежде всего меры психологической поддержки детей и родителей. На мой взгляд, это должно лежать на плечах школы», — заявила проректор ВШЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, выпускники российских школ становятся более подвержены стрессам, чем раньше.

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