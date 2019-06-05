Найденного мёртвым младенца в Петербурге задушили, убийцу ищут

Санкт-Петербург, 5 июня 2019, 14:10 — REGNUM Органы Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ по факту обнаружения тела новорожденного мальчика в парке на Гжатской улице в Калининском районе города. Эксперты установили, что ребенок был задушен. Следователи просят помощи граждан в поиске убийцы.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая на территории парка Политехнического университета вблизи дома 21 по Гжатской улице было обнаружено тело новорожденного мальчика, упакованное в пластиковые пакеты.
«Смерть ребенка наступила от асфиксии в результате удушения руками. Лицо, совершившее данное преступление до настоящего времени не установлено», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
Ведомство просит жителей города, располагающим данными о женщинах, которые с 25 по 27 мая находились в состоянии беременности, а после этой даты сведения об исходе беременности и родов отсутствуют, сообщить по телефону 02 или
Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге также идет следствие по уголовному делу о попытке убийства семимесячной девочки, которую оставили без присмотра и пищи в частном доме в Красном Селе.
Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге СКР начал проверку по факту обнаружения тела младенца