В Салехарде выпал летний снег

Салехард, , 11:44 — REGNUM В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) сегодня, 5 июня, утром выпал снег, подобная ситуация в городе повторяется второй год подряд, сообщают «Метеовести».

По данным синоптиков, в течение сегодняшнего дня температура воздуха в городе повысится до +6 градусов, снег сменится дождем. Во второй половине недели ожидается потепление до +15 градусов.

Настоящая летная погода, отмечают специалисты, начнется в регионе во второй половине июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гидрометцентр порекомендовал жителям России текущим летом быть готовыми к температуре, превышающей климатическую норму.

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