Гидрометцентр сообщил о наступлении пожароопасного сезона в России

Москва, , 17:33 — REGNUM Из-за малоснежной зимы в регионах РФ наступил пожароопасный сезон, сообщил 28 мая на пресс-конференции руководитель Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По его словам, раньше всех пожароопасный сезон наступил в Приморье, Бурятии и Забайкальском крае, так как весь снег там сошёл еще в апреле.

Прежде всего эта проблема касается Сибири, отметил Дмитрий Киктев, уточнив, что в европейской части страны площадь лесов гораздо меньше.

Напомним, ранее Гидрометцентр порекомендовал жителям России летом 2019 года быть готовыми к погоде, превышающей климатическую норму.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае сгорело уже более 22,3 тыс. гектаров леса