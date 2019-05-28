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Гидрометцентр сообщил о наступлении пожароопасного сезона в России

Наука

В ряде регионов ранний приход пожароопасного сезона обусловлен малоснежной зимой

Москва, 28 мая 2019, 17:33 — REGNUM  Из-за малоснежной зимы в регионах РФ наступил пожароопасный сезон, сообщил 28 мая на пресс-конференции руководитель Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По его словам, раньше всех пожароопасный сезон наступил в Приморье, Бурятии и Забайкальском крае, так как весь снег там сошёл еще в апреле.

Прежде всего эта проблема касается Сибири, отметил Дмитрий Киктев, уточнив, что в европейской части страны площадь лесов гораздо меньше.

Напомним, ранее Гидрометцентр порекомендовал жителям России летом 2019 года быть готовыми к погоде, превышающей климатическую норму.

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Лесные пожары
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