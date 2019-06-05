Парижская прокуратура закрыла дело об изнасиловании с участием Депардье

Париж, , 11:43 — REGNUM Дело об изнасиловании, возбужденное в отношении актера Жерара Депардье, было закрыто из-за отсутствия доказательств, сообщает агентство Франс Пресс 4 июня.

Актера французского происхождения обвиняли в изнасиловании и сексуальном насилии по отношению к 22-летней начинающей актрисе и танцовщице. Теперь парижская прокуратура заявляет, что многочисленные расследования ни к чему не привели. Сам актер многократно утверждал, что абсолютно отрицает свою причастность к этому. По словам адвоката ответчика Эрве Темима, Депардье был потрясен обвинениями.

В августе 2018 года рядом с городом Экс-ан-Прованс молодая девушка рассказала полиции, что 68-летний актер изнасиловал ее после встреч в его парижском доме, 7 и 13 августа. Вместе с Депардье она репетировала с ним театральную пьесу: якобы опытный актер давал ей профессиональные рекомендации, поскольку приходился другом ее отцу. После одной из таких репетиций, по словам девушки, и произошел инцидент. Адвокат актера отказался рассказывать СМИ, находился ли Депардье в Париже в указанные даты, сославшись на необходимость проводить расследование.

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