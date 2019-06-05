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Врачи опасаются давать прогнозы о состоянии Бари Алибасова

Общество

В настоящее время он находится в тяжёлом состоянии

Москва, 5 июня 2019, 09:26 — REGNUM  Врачи токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Склифосовского, куда вечером 4 июня был госпитализирован музыкальный продюсер и заслуженный артист РФ Бари Алибасов, оценивают состояние артиста как тяжелое. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник артиста Сергей Моцарь, у Алибасова диагностирован максимальный ожог пищевода —4-й степени, ожог желудка — 2-й степени и ожог дыхательных путей.

Медики борются за жизнь известного продюсера и опасаются давать прогнозы.

В настоящее время Алибасов в сознании, дышит самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, несчастный случай произошёл вечером 4 июня, когда Бари Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот» у себя дома в Мерзляковском переулке.

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