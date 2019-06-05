Аршавину запретили выезд за рубеж

Санкт-Петербург, , 03:07 — REGNUM Задолженность по алиментам стала причиной, по которой российский футбольный эксперт Андрей Аршавин пока не может выехать за пределы России, сообщил журналистам адвокат жены футболиста Александр Добровинский.

Комментируя итоги предварительного заседания Красносельского районного суда Санкт-Петербурга, адвокат Алисы Казьминой, с которой идёт бракоразводный процесс Аршавина, заявил, что футболист не хочет платить алименты, ежемесячный размер которых — 350 тысяч рублей.

«У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», — заявил Добровинский.

Напомним, Аршавин и Казьмина находятся на стадии развода через суд. Казьмина добивается увеличения размера алиментов. До 4 июня у супругов была возможность примирения по спорным вопросам без судебных разбирательств. Но, как отметил Добровинский, каждая сторона осталась при своём мнении.

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