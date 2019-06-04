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«Красный Крест» сообщил, когда в Конго будет побеждена лихорадка Эбола

Общество

«Только тогда, когда общины будут сами участвовать в усилиях по реагированию»

Киншаса, 4 июня 2019, 22:03 — REGNUM  В «Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца» (МФКК) уверены, что победы над лихорадкой Эбола в Конго не будет, пока не появится доверие местных общин к медработникам, 4 июня передает агентство Associated Press.

«Эта вспышка закончится только тогда, когда общины будут сами участвовать в усилиях по реагированию», — заявила координатор борьбы с Эболой в МФКК Николь Фассина.

На востоке Конго подтверждены 2000 случаев Эболы, однако значительная часть случаев может быть до сих пор не известна врачам — многие жители боятся обращаться за помощью, на центры лечения Эболы совершаются нападения.

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Лихорадка Эбола
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