Прокурор рассказал о расследовании убийства ребёнка в Переяслав-Хмельницком

Киев, , 16:12 — REGNUM Патрульные полицейские, подозреваемые в убийстве пятилетнего ребёнка в городе Переяслав-Хмельницкий отказались от освидетельствования состояния алкогольного опьянения, заявил прокурор Владислав Волян, сообщило 4 июня информационное агентство «УНИАН».

Он рассказал, что следствие пока не установило из какого оружия был убит мальчик, более того, неизвестно, было ли вообще найдено оружие на месте происшествия:

«Я не могу сказать, было ли на месте преступления оружие, когда туда приехала следственно-оперативная группа нацполиции. Но было определённое время, за которое это оружие могли скрыть», — отметил Волян.

Он также предположил, что у следователей не будет научных доказательств того, что подозреваемые были пьяны в момент происшествия, поскольку они отказались проходить экспертизу.

Как сообщало, 31 мая в Переяслав-Хмельницком двое полицейских устроили стрельбу по банкам в районе жилой застройки. По свидетельствам очевидцев, они были пьяны. Предположительно, они попали в пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, игравшего на детской площадке у дома. Позже ребёнок скончался в больнице.

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