На Украине двух полицейских подозревают в ранении пятилетнего мальчика

Переяслав-Хмельницкий, Украина, , 07:52 — REGNUM В городе Переяслав-Хмельницкий двое полицейских в ходе развлекательной стрельбы предположительно нанесли ранение пятилетнему мальчику. Об этом сообщили 2 июня в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

По данным ведомства, патрульные полицейские отдыхали на природе и распивали спиртные напитки. Они якобы решили пострелять по металлическим банкам и другим мишеням, не убедившись, что в зоне обстрела нет людей.

В сообщении пресс-службы говорится, что пятилетний мальчик, который находился на детской площадке неподалёку, получил пулевое ранение головы. Ребёнок госпитализирован, ему сделали операцию, однако извлечь пулю врачи не смогли.

«Черепная коробка полностью раздроблена. Пуля отрикошетила, побила всю черепную коробку и застряла в мозге. Ее не могут достать и она, вероятно, там так и останется. Сделали трепанацию, убрали все эти кости и полностью всё вычистили», — рассказала бабушка потерпевшего.

Она отметила, что в больницу приезжал начальник районного отделения полиции. По его словам, полицейские признают свою вину.

На данный момент двум полицейским сообщили о подозрении в совершении преступления по статье «Неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц». Прокуратура намерена добиться помещения полицейских под домашний арест и отстранения их от должности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из кафе Киевской области неизвестный смертельно ранил в шею отдыхавшего там полицейского.

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