Переполненные свалки грозят мусорным коллапсом — Генпрокуратура РФ

Ростов-на-Дону, , 15:46 — REGNUM Мусорный коллапс может наступить в ряде российских федеральных округов, если проблема переполненности полигонов не будет решена. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман 4 июня в ходе совещания в Ростове-на-Дону.

Буксман уточнил, что на текущий момент не соответствуют санитарным правилам 173 из 892 свалок в Центральном, Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Часто мусор свозят на площадки, не включенные в государственный реестр.

При этом в 38 регионах мусороперерабатывающих заводов нет, а переполненные полигоны превратились в бедствие. Так, по состоянию на начало года в десяти регионах Центральной России эксплуатировались полигоны, заполненные на 90%. Пока проблема не стала необратимой и её можно решать, в противном случае она может приобрести масштаб настоящего коллапса, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая на совещании в Екатеринбурге генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал о грубом нарушении технологий захоронения отходов многими перерабатывающими предприятиями.

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