В России могут ввести принцип «единого объекта недвижимости»

Екатеринбург, , 11:14 — REGNUM В России может быть введён принцип «единого объекта недвижимости» в отношении земельных участков и стоящих на них сооружений. Об этом заявил зампредседателя Высшего Арбитражного суда РФ в отставке, заслуженный юрист России Василий Витрянский на расширенном заседании Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предполагается, что «главным объектом недвижимости» будет считаться земельный участок как объект гражданского права. Расположенные на участке сооружения, принадлежащие собственнику земли, будут считаться «составными частями» данного земельного участка. Это не будет касаться тех сооружений, которые не принадлежат собственнику земли. Для этого будет предусмотрена новая редакция ст. 130 ГК РФ.

Кроме того, Витрянский предложил урегулировать понятие «объект незавершённого строительства». По мнению юриста, под нынешнее определение этой категории попадают даже «три балки, которые воткнул застройщик». Правками предполагается, что сооружение должно быть достроено хотя бы на 50%.

Напомним, 4 июня в Екатеринбурге прошло заседание Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Профильные мероприятия пройдут и 5 июня на базе Уральского государственного юридического университета. Также в городе пройдёт конференция, посвящённая 25-летнему юбилею принятия Гражданского кодекса РФ. Мероприятия продолжатся 5 июня на базе Уральского государственного юридического университета.

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