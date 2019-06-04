Противник храма в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела

Екатеринбург, , 11:00 — REGNUM В Екатеринбурге один из участников протеста против строительства храма Святой Екатерины стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает издание Накануне.Ru.

По данным СМИ, дело возбуждено по факту оскорбления представителя власти. Якобы гражданин выражался нецензурно в адрес сотрудника полиции и делал оскорбляющие его жесты.

Официальных комментариев пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активные протесты против храма шли с 13 по 15 мая. Часть горожан посчитала недопустимым строительство храма в сквере у Драмтеатра.