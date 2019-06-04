Новые сроки «дачной амнистии» определят к концу июня 2019 года

Екатеринбург, , 10:36 — REGNUM Сроки продления «дачной амнистии» будут определены к концу июня 2019 года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») журналистам в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На рассмотрении Госдумы находятся три законопроекта, которые предусматривают разные варианты продления «дачной амнистии»: до 2020 и до 2022 года.

«Я приверженец второго варианта. Но решение, по какому пути мы пойдём, будет принято в конце июня», — сказал Крашенинников.

Продление до 2020 года может усложнить жизнь гражданам, считает депутат.

Но если срок продлится лишь до 2020 года, то мы «загоним» людей по кадастровым работам в зиму! Все понимают, что вести кадастровые работы зимой — весело и непринужденно», — пошутил парламентарий.

Напомним, «дачная амнистия» завершилась 1 марта 2019 года. Сейчас граждане должны регистрировать свои права на недвижимость в общем порядке с длительными бюрократическими процедурами.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о «дачной амнистии» правительство внесло в Госдуму