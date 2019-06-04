После предложения закрыть детдома Колымы сирот впервые вывезут на море

Сусуман, Магаданская область, , 10:10 — REGNUM В Магаданской области продолжают обсуждать возможность переформирования региональных детских домов. После того как депутат региональной думы Александр Шаферов («Справедливая Россия») выступил с этой идеей, нашлась возможность свозить сирот отдохнуть на юг, но одно из учреждений для детей без родителей всё же будет ликвидировано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ИА «Весьма», будет закрыт детский дом в посёлке Оротукан, откуда детей намерены переселить в новое здание в посёлке Ола, которое обещают построить в кратчайшие сроки. Бюджет ликвидируемого детского дома составлял 60 млн рублей, в нем находилось 40 воспитанников и работали более 40 сотрудников.

Что касается отдыха сирот из Магаданской области на море, то 160 детей намерены в этом году свозить в оздоровительный центр в Анапе, воспитанники детских домов также посетят Евпаторию и по медицинский показаниям — санаторий «Талая». Кроме того, в бюджете нашли деньги на предоставление достигшим 18-летнего возраста сиротам жилья. На эти цели выделено дополнительно 1,8 млн рублей.

«Приятно, что процесс пошёл, оказывается, можем, когда сильно захотим. Но пристройка к детдому в посёлке Ола — это всё же полумера, и лучше их перевезти из Оротукана в Магадан. На встрече звучали мысли от депутатов, что закрытие детдома — означает закрытие посёлка Оротукан. Но я думаю, что в данном случае нужно разделять интересы детей и ставить их выше», — считает Александр Шаферов.

«В целом считаю, что проделанная работа в отношении детей-сирот — это большой шаг вперёд, — также отметил депутат. — Они годами не выезжали, не видели моря и солнца, а в этом году, наконец, едут. Принято решение о направлении неосвоенных регионами средств на приобретение жилья для детей-сирот в Магаданской области. Это тоже важный шаг. В выигрыше от всей этой истории только дети».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Шаферов высказал мнение, что детдома в Магаданской области не обеспечивают сиротам благоприятных условий жизни, а потому их лучше закрыть, передав детей на попечение учреждениям в других городах России с более мягким климатом. Депутат подчёркивал, что такие изменения в том числе увеличат шансы на попадание детей в семью.

«Дети не вывозятся на оздоровительный отдых за пределы региона (а по медицинским показаниям детям и взрослым необходимо выезжать с территории Крайнего Севера), не имеют возможности наблюдаться у узких квалифицированных медицинских специалистов, оставляет желать лучшего и социальная сфера», — констатировал Александр Шаферов в обращении, адресованном спикеру Магаданской областной думы Сергею Абрамову.

Депутат предлагал начать ликвидацию детских домов Колымы с учреждения, расположенного в посёлке Оротукан. Всего в Магаданской области функционируют четыре детских дома, два из них расположены в Магадане.