В Екатеринбурге проходит заседание Совета по кодификации законодательства

Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM В гражданском законодательстве РФ требуется уточнить имущественные вопросы, цифровое законодательство, а также уточнить процесс зачисления детей в учебные заведения. Об этом заявили на открытии расширенного заседания Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Один из наиболее горячих вопросов, которые планируются обсудить — приоритетное зачисление детей в школу, если старший брат или сестра ребёнка уже учится там.

Следующая проблема — уточнение, что же является недвижимым имуществом.

«Сейчас будет представлена глава в Гражданский кодекс, посвященная праву собственности и объектам недвижимости. Проходят дискуссии: какие объекты являются недвижимостью, какие нет. Будут перечислены все критерии, по которым можно отличить недвижимое имущество», — заявил депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников.

Наконец, требуется внести множество изменений в цифровое законодательство.

«Мы всё больше и больше отстаём в регулировании цифрового оборота», — констатировала председатель суда по интеллектуальным правам Людмила Новосёлова.

Напомним, 4 июня в резиденции губернатора Свердловской области проходит заседание Совета при президенте России по кодификации гражданского законодательства. Затем здесь же состоится конференция, посвящённая 25-летнему юбилею принятия Гражданского кодекса РФ. Профильные мероприятия пройдут и 5 июня на базе Уральского государственного юридического университета.

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