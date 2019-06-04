Миллион жителей ЕС подписали петицию против разведения животных в клетках

Париж, , 08:24 — REGNUM Миллион человек подписали европейскую гражданскую инициативу (ICE) против разведения животных в клетках, чтобы заставить страны Европейского союза (ЕС) встать на защиту животных, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что петиция была запущена в сентябре 2018 года более чем 170 европейскими организациями по защите животных и окружающей среды.

Известно, что подписи были собраны во всех странах ЕС, кроме Великобритании. Германия и Нидерланды — страны с наибольшим количеством подписей (327 707 и 117 240 соответственно), за которыми следуют Испания (78 751), Италия (66 212) и Франция (53 406).

Напомним, чтобы инициатива европейских граждан такого типа имела успех, вынуждая Европейскую комиссию реагировать и инициировать слушания в Европейском парламенте, необходимо собрать более миллиона подписей за год как минимум в семи странах Европейского союза.