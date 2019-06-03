В Петербурге живёт около тысячи детей блокады, не имеющих статус блокадника

Санкт-Петербург, , 18:58 — REGNUM В настоящее время в Санкт-Петербурге, по предварительной оценке, проживает около 1 тысячи человек, которые в детском возрасте провели менее 120 дней в блокадном Ленинграде, а потому не имеют официального статуса «Житель блокадного Ленинграда». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 3 июня в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга.

Напомним, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня предложил предоставить право на социальные льготы и выплаты всем жителям Петербурга, прожившим в блокадном Ленинграде любое количество времени — даже всего один день. Необходимые изменения предложено внести в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, чтобы эти меры начали действовать с 1 января 2020 года.

Как отмечается, средства на выплаты и льготы лицам, проживавшим любое время в блокадном Ленинграде, но не имеющим соответствующего статуса, будут обеспечены городским бюджетом.

В комитете по соцполитке Смольного отметили, что на эти цели понадобится, ориентировочно, 96,3 млн рублей в год.

Никакого отдельного статуса таким лицам присваиваться не будет — это прерогатива федерального законодателя.

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