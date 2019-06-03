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В Латвии значительно уменьшится количество учебных заведений

Общество

Минобразования опубликовало списки школ, которые будут ликвидированы и реорганизованы

В Латвии значительно уменьшится количество учебных заведений
Иван Шилов © ИА REGNUM

Рига, 3 июня 2019, 18:09 — REGNUM  

За 2019 году в Латвии ликвидируют 13 учебных заведений и еще около 50 школ будет реорганизовано, сообщает новостное агентство LETA со ссылкой на информацию Министерства образования и науки (МОН).

Начиная с сентября 2019 года более не будут работать следующие учебные заведения: Яунмуйжская основная школа, вечерняя средняя школа в городе Юрмала, Озолская начальная школа, основная школа-интернат в Лиепае, Андзельская основная школа, Граверская основная школа митрополита Рижского и всея Латвии Александра (Кудряшова), Шкелтовская основная школа, Тискадская специальная школа-интернат, Адамовская специальная школа-интернат, Лудзенская краевая вечерняя средняя школа, Дуналкская основная школа А, Спагиса, Метриенская основная школа и 29-я средняя школа в Риге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии уже долго время наблюдается тенденция сокращения населения как из-за миграции, так и из-за низкой рождаемости. Так, например, в 2016—2017 учебном году в Латвии было 313 средних, 22 вечерние и заочные школы, а общее количество учащихся составило 34 699 человек, что примерно на 24 000 человек меньше, чем восемь лет назад. По сравнению с 2015 годом в 2016 году общее число школьников в Латвии уменьшилось на 443, а воспитанников детских садов — на 1000.

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